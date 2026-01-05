ТСН в социальных сетях

Атака РФ на Киевщину и Чернигов и заявления Трампа: главные новости ночи 5 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Беспилотник

Беспилотник / © tsn.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 января 2026 года:

  • В Киеве БпЛА попал в медицинское учреждение на Оболони: есть пострадавшие Читать далее –>

  • Атака РФ на Киев продолжается: в Оболонском районе погиб человек Читать дальше –>

  • Киевщину снова атаковали: Славутич обесточен, в Фастовском районе погиб мужчина Читать далее –>

  • Трамп говорит, что не поверил в заявления РФ об атаке Украины на резиденцию Путина Читать далее –>

  • В Чернигове прогремели взрывы во время атаки баллистики и БпЛА Читать далее –>

