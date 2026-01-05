- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2022
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака РФ на Киевщину и Чернигов и заявления Трампа: главные новости ночи 5 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 января 2026 года:
В Киеве БпЛА попал в медицинское учреждение на Оболони: есть пострадавшие Читать далее –>
Атака РФ на Киев продолжается: в Оболонском районе погиб человек Читать дальше –>
Киевщину снова атаковали: Славутич обесточен, в Фастовском районе погиб мужчина Читать далее –>
Трамп говорит, что не поверил в заявления РФ об атаке Украины на резиденцию Путина Читать далее –>
В Чернигове прогремели взрывы во время атаки баллистики и БпЛА Читать далее –>