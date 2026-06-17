Атака РФ на Лавру: момент удара по Успенскому собору попал на видео

Атака на Лавру. / © Associated Press

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Во время массированного удара по Киеву ночью 15 июня армия РФ атаковала Киево-Печерскую Лавру БпЛА попал прямо в Успенский собор, расположенный на территории заповедника.

На Facebook-странице Национального заповедника показали момент прилета и первые секунды после атаки.

«Первые секунды прицельного удара попавшего в самое сердце Киево-Печерской лавры русского дрона — Успенский собор. Больно смотреть на поврежденную святыню, которая пережила не одну попытку стереть ее из украинской истории», — говорится в сообщении к видео.

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На видео с уличных камер известно, что вражеская атака на Лавру произошла в 1:19 15 июня. Первое и второе попадания произошли с разницей в несколько секунд. После прилетов были сильные вспышки. Затем видно, как во двор падают обломки и разлетаются щепки поврежденного собора.

Дата публикации 09:01, 17.06.26 Количество просмотров 46 Момент "прилета" по Лавре - видео

Атака на Лавру — что известно

В ночь на понедельник, 15 июня, РФ атаковала дронами Киево-Печерскую лавру. «Шахед» попал в алтарную часть Успенского собора — в Стефановский придел. Загорелась крыша. Известно, что повреждено 80% кровли.

После атаки РФ в Лавре срочно эвакуировали святыни – древние иконы, антиминсы, а также другие богослужебные предметы, которые могли оказаться под угрозой. По предварительным подсчетам, стартовый ущерб от повреждения Успенского собора уже превышает полмиллиарда гривен.

Восстановление собора может начаться в ближайшее время. Министерство культуры Украины обратилось в КГГА по созданию комиссии по восстановлению поврежденной крыши Успенского собора.

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