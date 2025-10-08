Атака РФ на Нежин: появились кадры последствий

Удар по Нежину 8 октября

Ночью 8 октября российские войска нанесли ряд ударов по Нежину Черниговской области. Возникли пожары, появились кадры последствий.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как известно, ночью были зафиксированы попадания в объекты железнодорожной инфраструктуры. Из-за этого возникли пожары. Также повреждено железнодорожное полотно, пути сообщения и складские помещения.

«Утром оккупанты нанесли еще один удар по объекту инфраструктуры», — добавили в ГСЧС.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий российских атак.

Как стало известно ранее, армия РФ направила 12 «Шахедов» для удара по товарному эшелону на перегоне Носовка-Нежин, колеи получили повреждения. В результате было осложнено движение поездов Нежинского направления. А из-за попадания по объекту энергосистемы города были применены аварийные отключения электроснабжения в некоторых районах города.

Также есть разрушение складской инфраструктуры «Укрзализныци». Произошел пожар по всей площади крыши здания.

«Это была тяжелая ночь, но хочу подчеркнуть: информации о пострадавших гражданах в настоящее время нет!», — отметил глава Нежина Александр Кодола.