ТСН в социальных сетях

Атака РФ на Николаевщину: в больнице умер ребенок

В результате обстрела Николаевщины 28 марта погиб 13-летний ребенок. Медикам не удалось ее спасти.

Катерина Сердюк
Обстрел, ПВО

Обстрел, ПВО / © tsn.ua

Армия РФ в субботу, 28 марта, атаковали Николаевщину , есть жертва. Россияне убили ребенка.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"К сожалению, в больнице умерла 13-летняя девочка...", - констатировал Ким.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Россия неизбежно будет отвечать за зло, которое принесло украинцам.

Напомним, вечером 28 марта РФ массированно ударила по Николаевщине. Так, Воскресенская община оказалась под атакой дронов типа «Шахед». В результате удара восемь пострадавших, среди них семеро детей. Все получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения. Как отмечалось, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

228
