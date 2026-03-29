Атака РФ на Николаевщину: в больнице умер ребенок
В результате обстрела Николаевщины 28 марта погиб 13-летний ребенок. Медикам не удалось ее спасти.
Армия РФ в субботу, 28 марта, атаковали Николаевщину , есть жертва. Россияне убили ребенка.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"К сожалению, в больнице умерла 13-летняя девочка...", - констатировал Ким.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Россия неизбежно будет отвечать за зло, которое принесло украинцам.
Напомним, вечером 28 марта РФ массированно ударила по Николаевщине. Так, Воскресенская община оказалась под атакой дронов типа «Шахед». В результате удара восемь пострадавших, среди них семеро детей. Все получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения. Как отмечалось, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.