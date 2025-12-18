Атака РФ на Одесщину: закрыто движение по трассе Одесса-Рени — что известно

Движение к границе с Молдовой ограничено после авиаудара в Одесской области / © Getty Images

Реклама

В Одесской области в результате авиационной атаки российских войск ограничено движение транспорта в отдельные пункты пропуска через государственную границу с Республикой Молдова.

Об этом сообщает ГНСУ Украины.

Как сообщили соответствующие службы, удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры. Из-за этого временно приостановлено движение автотранспорта по трассе Одесса — Рени, ведущей к границе с Молдовой.

Реклама

Граждан призывают воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации ситуации безопасности и учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Информация о сроках возобновления движения будет сообщена дополнительно.

Напомним, Россия атаковала дроном авто с детьми в Одесской области. Дрон попал в машину с мирными людьми, погибла женщина. Ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс.