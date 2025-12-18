- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 5
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака РФ на Одесщину: закрыто движение по трассе Одесса-Рени — что известно
Российская авиационная атака в Одесской области привела к ограничению движения транспорта к границе с Молдовой.
В Одесской области в результате авиационной атаки российских войск ограничено движение транспорта в отдельные пункты пропуска через государственную границу с Республикой Молдова.
Об этом сообщает ГНСУ Украины.
Как сообщили соответствующие службы, удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры. Из-за этого временно приостановлено движение автотранспорта по трассе Одесса — Рени, ведущей к границе с Молдовой.
Граждан призывают воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации ситуации безопасности и учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Информация о сроках возобновления движения будет сообщена дополнительно.
Напомним, Россия атаковала дроном авто с детьми в Одесской области. Дрон попал в машину с мирными людьми, погибла женщина. Ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс.