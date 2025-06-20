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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Атака РФ на Одессу: более 10 попаданий, пострадали пожарные (фото)

Продолжаются поисково-спасательные работы в Одессе: под завалами могут быть люди

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Одесса

Одесса

20 июня 2025 года Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано более 10 попаданий, возникли масштабные пожары.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Пламем полностью охвачен 4-этажный жилой дом. Спасатели спасли 3 человека, еще 6 эвакуировали. Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обрушились конструкции — пострадали 3 пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии.

Пострадал 23-этажный жилой дом – огонь охватил 18, 19 и 20 этажа. Эвакуировано 600 человек. Из заблокированной квартиры спасены 3 человека, среди них двое детей. Пожары также охватили еще 5 жилых домов и 3 автомобиля.

На месте частично разрушенного здания ГСЧС развернула Пункт Несокрушимости. По информации жильцов, в здании может находиться еще один человек - продолжаются поисково-спасательные работы. Всего пострадали 13 человек, из них 3 спасателя. ГСЧС вместе с добровольцами продолжают работать на местах.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе, где работали с детьми с особенностями развития.

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