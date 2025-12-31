Атака РФ на Одессу: что происходит в городе

Одесса

В Одесской области количество пострадавших из-за дроновой атаки возросло до шести. Это трое детей и трое взрослых, раненых в результате ночного налета русских дронов. Россияне в полночь атаковали регион и направили с моря на побережье два десятка шахедов. В некоторых районах сразу исчезли электричество, вода и отопление.

Об этом рассказал корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Среди пострадавших трое детей – это семимесячный младенец, девочка восьми лет и 14-летний подросток. Они и трое взрослых находятся в больницах. У детей состояние средней тяжести.

Это в основном жители этой многоэтажки, куда именно попал дрон и взорвался. Поднялся масштабный пожар – часть людей успели выбежать из квартир самостоятельно, а некоторых выводили спасатели. Большинству жителей- понадобилась помощь психологов.

«Был мощный взрыв и пожар. Нас были заблокированы с обеих сторон и невозможно было выйти, пока пожарные не прибыли и не помогли + восьмой этаж был полностью заблокирован и на девятом также плюс нужно будет помощь, потому что окон нет и пожар сильно нашкодил на балконе. Мы инвалиды, поэтому сами это не сделаем», – рассказал Владимир, местный житель.

Другая местная по имени Анна добавила, что только успела открыть окна для проветривания, чтобы уменьшить последствия взрыва, поэтому они остались целыми.

«Мои дети быстро поднялись и хотели уйти, но не смогли выйти, потому что в подъезде был сильный огонь. Одевались наощупь - сразу пошел очень едкий дым и повезло что балкон на другую сторону, то открыли окно и там дышали + у нас очень дружные соседи те, кто не смог им помогали», - говорит женщина.

Как известно, атака дронов началась около полуночи. Сначала шахеды табуном собрались над морем, затем массированно начали атаковать город — энергетические объекты и почтовый состав. Некоторые дроны заходили на малых высотах и попали в многоэтажки.

Внутри квартир, где произошел взрыв и вспыхнули пожары. Жилье выгорело дотла, у людей уничтожено огнем все. К тому же многие квартиры залиты водой, поскольку спасатели интенсивно тушили пожар. С ночи у пострадавших домов развернули оперативные штабы. Здесь люди могут согреться и поесть и написать заявления на восстановление поврежденного имущества. И с ночи коммунальщики начали ликвидировать последствия вражеской атаки. Как рассвело, начали закрывать разбитые окна, потому что на улице сейчас минусовая температура и помещение быстро остыли.

Кроме дома, наиболее пострадавшего, есть еще поврежденные многоэтажки. Много изуродованных авто.

