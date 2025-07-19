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- Украина
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Атака РФ на Одессу: есть повреждения многоквартирных жилых домов (видео)
В ночь на 19 июля 2025 года российские войска совершили массированную атаку Одессы ударными беспилотниками, в результате чего повреждены жилые дома.
Россияне массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками 19 июля 2025 года.
Об этом сообщает начальник Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в соцсетях.
Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры.
В частности, многоквартирные жилые дома.
Все уполномоченные службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия