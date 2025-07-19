ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
785
Время на прочтение
1 мин

Атака РФ на Одессу: есть повреждения многоквартирных жилых домов (видео)

В ночь на 19 июля 2025 года российские войска совершили массированную атаку Одессы ударными беспилотниками, в результате чего повреждены жилые дома.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Одесса в огне

Одесса в огне / © из соцсетей

Россияне массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками 19 июля 2025 года.

Об этом сообщает начальник Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в соцсетях.

  • Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

  • В частности, многоквартирные жилые дома.

© из соцсетей

  • Все уполномоченные службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки.

  • Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie