Атака РФ на Одессу: под завалами нашли погибшего, есть пропавшие без вести

В результате российской атаки на Одессу под завалами разрушенного здания в Пересыпском районе спасатели нашли тело погибшего мужчины. Поисково-спасательные работы продолжаются также в Хаджибейском районе, где пропавшими без вести считаются три человека.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Во время поисково-спасательных работ на месте попадания в Пересыпском районе под завалами обнаружили тело мужчины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро известно, что в результате российской атаки в Одессе ранения получили 22 человека. Из них 14 человек получили травмы легкой степени тяжести, остальным оказывается необходимая медицинская помощь.

Также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры. В трех районах города повреждено около 50 жилых домов. Объемы ущерба уточняются, коммунальные и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий обстрелов.

Напомним, ранее мы писали о том, что после полуночи в Одесской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников РФ. После 02:00 в Одессе ночью прозвучало несколько взрывов.