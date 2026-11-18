Российский удар по Павлограду забрал жизнь 11-летнего ребенка: мальчик скончался в больнице

Реклама

В больнице скончался 11-летний мальчик, который получил тяжелые ранения в результате российского удара по Павлограду Днепропетровской области 31 октября.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Реклама

«Медики почти три недели боролись за его жизнь», — написал он.

Реклама

Всего в результате вражеской атаки на Павлоград 31 октября пострадали десять человек. Среди них был и 11-летний мальчик, получивший чрезвычайно тяжелые ранения.

Ребенок находился под наблюдением врачей, однако после почти трех недель борьбы за его жизнь скончался.

Напомним, что в результате российской атаки на Павлоград Днепропетровской области 14 ноября один человек погиб, ранения получили 10 местных жителей, в том числе 7-летний мальчик.

Новости партнеров