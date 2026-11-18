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Атака РФ на Павлоград: в больнице скончался 11-летний мальчик, за жизнь которого боролись три недели
В больнице скончался 11-летний мальчик, раненный во время российской атаки на Павлоград.
В больнице скончался 11-летний мальчик, который получил тяжелые ранения в результате российского удара по Павлограду Днепропетровской области 31 октября.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
«Медики почти три недели боролись за его жизнь», — написал он.
Всего в результате вражеской атаки на Павлоград 31 октября пострадали десять человек. Среди них был и 11-летний мальчик, получивший чрезвычайно тяжелые ранения.
Ребенок находился под наблюдением врачей, однако после почти трех недель борьбы за его жизнь скончался.
Напомним, что в результате российской атаки на Павлоград Днепропетровской области 14 ноября один человек погиб, ранения получили 10 местных жителей, в том числе 7-летний мальчик.