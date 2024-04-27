Россияне цинично заявили, что их войска ударили по военнослужащим ВСУ, расположенным в психбольнице Харькова. Они ссылаются на координатора николаевского подполья Лебедева.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Харьков получил два прилета в 00:30. В Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались ВСУшники", – заявил он.

Напомним, в ночь на 27 апреля страна-террористка атаковала ракетой С-300 психушку в Харькове. На момент удара в медучреждении находились 60 пациентов и 5 человек персонала больницы.

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