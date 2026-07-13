Атака РФ на судно в Одесской области: количество погибших выросло

Атака РФ на гражданские объекты в Одессе / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Число жертв российской атаки беспилотником на коммерческое судно в Одесской области возросло до пяти. В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тела еще двух погибших членов экипажа.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в результате удара погибли пять человек, еще десять членов экипажа получили ранения.

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«К сожалению, во время ликвидации пожара на коммерческом судне, атакованном российским беспилотником, обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом, количество жертв вражеской атаки выросло до пяти. Еще десять человек получили ранения. Все погибшие и пострадавшие — члены экипажа», — отметил Кипер.

Глава ОВА подчеркнул, что российский удар стал очередной атакой на гражданское судоходство и глобальную продовольственную безопасность.

«Этот удар является очередным актом террора со стороны страны-агрессора, направленным против продовольственной безопасности мира и гражданского судоходства. Виновные обязательно будут привлечены к ответственности», — заявил он.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате атаки российского беспилотника на коммерческое судно. После завершения поисковых работ количество жертв возросло до пяти.

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