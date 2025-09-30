Атака РФ на Сумщину: показали фото дома, в котором погибла целая семья

Атака РФ на Сумщину

Реклама

Во вторник, 30 сентября, РФ атаковала Сумскую область . Показали фото дома, в котором россияне убили 4 детей – родителей и их малолетних детей.

Об этом сообщает ГСЧС.

Основной удар врага пришелся на двухэтажный и одноэтажный жилые дома, частично разрушившиеся.

Реклама

Как отмечается, после попадания возник пожар.

"Спасатели одновременно тушили пламя и обследовали поврежденные здания", - говорится в сообщении.

Обнародованные кадры вызывают только боль, отчаяние и ненависть. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, во вторник, 30 сентября, оккупанты беспощадно атаковали Сумщину. Россияне прицельно ударили по жилому дому. В результате циничного удара РФ погибла целая семья

Реклама

Трагедия произошла в селе Чернеччина Краснопольского общества Сумской области. Стало известно, что гражданских украинцев Сумской области обстреляли беспилотником. В разрушенном доме жили супруги с двумя маленькими детьми. Спасатели деблокировали тела родителей и их сыновей 6 и 4 лет. Выжить не удалось некому.