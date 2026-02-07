ТСН в социальных сетях

Украина
646
1 мин

Атака РФ на Виннитчину: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

Из-за атаки в Винницкой области разрушена часть учебного корпуса.

Наталия Магдык
Последствия атаки

Последствия атаки

В Винницкой области в результате вражеской атаки получил повреждения одно из учебных заведений, раненых нет.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в Telegram.

По ее словам, в результате удара разрушена стена одного из учебных корпусов. Также повреждены еще пять зданий, расположенных рядом, среди которых есть общежития. В помещениях выбиты двери и более 150 окон, зафиксировано повреждение системы теплоснабжения.

На месте происшествия уже работают все соответствующие службы. Продолжается обследование объектов и оценка масштабов нанесенных разрушений.

В областной военной администрации отметили, что для оперативного восстановления помещений, в которых проживают люди, планируется привлечение международных фондов и партнеров.

С ночи на 7 февраля Винницкая область находилась под массированной воздушной атакой врага.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью и утром 7 февраля Львовская область пережила массированную атаку боевыми беспилотниками и ракетами.

646
