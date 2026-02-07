- Дата публикации
Атака РФ на Виннитчину: в ОВА рассказали о последствиях (фото)
Из-за атаки в Винницкой области разрушена часть учебного корпуса.
В Винницкой области в результате вражеской атаки получил повреждения одно из учебных заведений, раненых нет.
Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в Telegram.
По ее словам, в результате удара разрушена стена одного из учебных корпусов. Также повреждены еще пять зданий, расположенных рядом, среди которых есть общежития. В помещениях выбиты двери и более 150 окон, зафиксировано повреждение системы теплоснабжения.
На месте происшествия уже работают все соответствующие службы. Продолжается обследование объектов и оценка масштабов нанесенных разрушений.
В областной военной администрации отметили, что для оперативного восстановления помещений, в которых проживают люди, планируется привлечение международных фондов и партнеров.
С ночи на 7 февраля Винницкая область находилась под массированной воздушной атакой врага.
Напомним, ранее мы писали о том, что ночью и утром 7 февраля Львовская область пережила массированную атаку боевыми беспилотниками и ракетами.