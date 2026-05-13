Атака РФ на запад Украины: в Здолбунове на Ровенщине погибли два железнодорожника

Удар по Украине 13 мая / © "Укрзализныця"

В Здолбунове в Ровенской области во время массированного удара РФ сегодня, 13 мая, погибли двое железнодорожников, еще один ранен.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

«Коварные удары врага по железнодорожному городку Здолбунов унесли жизни двоих наших коллег. Они не были на рабочих местах в это время, но враг бьет без разбора, а также один наш коллега травмирован там же», — говорится в сообщении.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил журналистам, что в результате атаки повреждены: 3 локомотива, 7 вагонов пригородного сообщения, 8 грузовых вагонов, 5 тяговых подстанций, 5 депо, 2 моста.

В общей сложности 23 российских удара пришлись именно на железнодорожные объекты на западе, севере и в центральной части Украины.

Напомним, сегодня днем Россия нанесла массированную атаку по ряду областей запада и центра страны — под ударом Ровенщина, Волынь, Житомирщина, Киевщина, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская области.

В частности, в Ровенской области 3 человека погибли и 4 ранены.

Заметим, что, по данным мониторинговых пабликов и местных каналов в Телеграм, кроме Ровно, под атаку попал Здолбунов в Ровенской области. Как известно, это важный транспортный узел железнодорожного сообщения.

