Атака РФ на Запорожье: дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие

В Запорожье утром 16 декабря прогремели взрывы — россияне атаковали областной центр ударным дроном-камикадзе типа «шахед».

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате попадания произошло возгорание в многоэтажном жилом доме.

На месте работают спасатели. Людей с верхних этажей эвакуируют. По предварительным данным, пострадали два человека: мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и по возможности находитесь в укрытиях.

