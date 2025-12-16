- Дата публикации
Атака РФ на Запорожье: дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие
Россия атаковала Запорожье дроном-камикадзе.
В Запорожье утром 16 декабря прогремели взрывы — россияне атаковали областной центр ударным дроном-камикадзе типа «шахед».
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
В результате попадания произошло возгорание в многоэтажном жилом доме.
На месте работают спасатели. Людей с верхних этажей эвакуируют. По предварительным данным, пострадали два человека: мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и по возможности находитесь в укрытиях.
