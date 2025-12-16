ТСН в социальных сетях

Украина
515
1 мин

Атака РФ на Запорожье: дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие

Россия атаковала Запорожье дроном-камикадзе.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Запорожье

Атака на Запорожье / © из соцсетей

В Запорожье утром 16 декабря прогремели взрывы — россияне атаковали областной центр ударным дроном-камикадзе типа «шахед».

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате попадания произошло возгорание в многоэтажном жилом доме.

На месте работают спасатели. Людей с верхних этажей эвакуируют. По предварительным данным, пострадали два человека: мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и по возможности находитесь в укрытиях.

Ранее сообщалось, что ранее во время ночной атаки на Одессу россияне соединили дроны, баллистические и сверхзвуковые ракеты .

Мы ранее информировали, что эксперт Геннадий Рябцев объяснил, почему отключение света в Одесской области будет длиться долго, сколько очередей ожидать и как повлияет ситуация на объединенную энергосистему Украины .

515
