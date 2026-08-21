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Атака РФ на Запорожье и Сумы и взрывы в оккупированных Донецке и Симферополе: главные новости ночи 21 августа 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 августа 2026 года:
Россия атаковала Запорожье: поврежден муниципальный транспорт (фото) Читать дальше –>
Суммы под массированной атакой дронов РФ: загорелся пожар в жилом доме Читать дальше –>
В Сумах после атаки РФ пожара на нескольких локациях: спасателям мешает угроза повторных ударов Читать далее –>
В Симферополе раздалось более 15 взрывов: дроны летели в сторону Таврической ТЭС Читать далее –>
В Донецке и ряде городов оккупированной Донбасса исчез свет: над городом фиксируют БПЛА Читать далее –>
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