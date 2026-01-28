Атака РФ на Запорожье: повреждено более 100 квартир и 20 автомобилей (фото)

Последствия атаки в Запорожье

В Запорожье в результате утренней атаки российских войск повреждено более ста квартир в многоэтажных домах и по меньшей мере двадцать автомобилей.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, россияне ударили по областному центру на рассвете. Попадание зафиксировали во дворе многоэтажного жилого дома, что привело к значительным повреждениям окружающей инфраструктуры и имуществу жителей.

«Россияне на рассвете ударили по областному центру, попав во двор многоэтажки. Предварительно обошлось без пострадавших», — сообщил Федоров.

Ранее сообщалось, что В Киевской области в результате атаки вражеских дронов в ночь на 28 января погибли два человека.

