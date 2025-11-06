Атака РФ обесточила 8 шахт на Днепропетровщине: под землей тысячи горняков

Шахтеры / © УНИАН

Из-за российской атаки в Днепропетровской области обесточены восемь угольных шахт, что поставило под угрозу жизни 2595 горняков, которые на момент ударов находились под землей.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В результате очередной атаки со стороны России на Днепропетровщине без электроснабжения остались восемь угольных шахт. В момент удара под землей находились 2595 шахтеров.

Спасатели вместе с персоналом оперативно организовали эвакуацию людей на поверхность. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

«россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизни тысяч горняков. россия продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян понятна — оставить украинцев без света и тепла зимой», — отметила министр энергетики Светлана Гринчук.

Напомним, в ночь на 6 ноября российские оккупанты атаковали Днепропетровщину. В городе Каменское в результате удара беспилотников пострадали восемь человек, возникли пожары, частично разрушен подъезд четырехэтажки, повреждена инфраструктура и транспортное предприятие. Также враг целился в громадах области, повредив жилые дома и линии электропередач.