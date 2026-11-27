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Атака РФ оставила большой город без света: повреждены объекты, есть раненые
Российские войска атаковали Кременчуг.
Кременчуг на Полтавщине снова подвергся атаке российских беспилотников. В результате удара повреждены окна многоквартирных домов и коммерческих помещений. Также есть пострадавшие — медики оказали помощь двум людям.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.
Атака дронов на Кременчуг: что известно о повреждениях и пострадавших
По информации Полтавской ОВА, в результате удара повреждено остекление в многоквартирных домах и коммерческих помещениях.
«Медики оказали помощь 55-летней женщине и 17-летней девушке, которые получили травмы средней тяжести», — уточнил Виталий Дьяковнич.
Отключение света в Кременчуге: сколько абонентов осталось без электроэнергии
После атаки в Кременчуге также было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Временно без света осталось около 1100 абонентов.
По данным ОВА, специалисты «Полтаваоблэнерго» работают над восстановлением электроснабжения.
«В Кременчуге из-за аварийной ситуации произошло отключение электроэнергии. Без света временно осталось около 1100 абонентов. Специалисты „Полтаваоблэнерго“ уже работают над восстановлением электроснабжения», — сообщили в ОВА.
Напомним, 27 ноября российские войска также атаковали предприятие в Нежине Черниговской области. В результате удара погибли два человека — мужчина и женщина, еще четверо получили ранения. По предварительной информации, под завалами разрушенного здания предприятия могут оставаться люди.