«Шахед» / © ТСН

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Кременчуг на Полтавщине снова подвергся атаке российских беспилотников. В результате удара повреждены окна многоквартирных домов и коммерческих помещений. Также есть пострадавшие — медики оказали помощь двум людям.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.

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Атака дронов на Кременчуг: что известно о повреждениях и пострадавших

По информации Полтавской ОВА, в результате удара повреждено остекление в многоквартирных домах и коммерческих помещениях.

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«Медики оказали помощь 55-летней женщине и 17-летней девушке, которые получили травмы средней тяжести», — уточнил Виталий Дьяковнич.

Отключение света в Кременчуге: сколько абонентов осталось без электроэнергии

После атаки в Кременчуге также было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Временно без света осталось около 1100 абонентов.

По данным ОВА, специалисты «Полтаваоблэнерго» работают над восстановлением электроснабжения.

«В Кременчуге из-за аварийной ситуации произошло отключение электроэнергии. Без света временно осталось около 1100 абонентов. Специалисты „Полтаваоблэнерго“ уже работают над восстановлением электроснабжения», — сообщили в ОВА.

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Напомним, 27 ноября российские войска также атаковали предприятие в Нежине Черниговской области. В результате удара погибли два человека — мужчина и женщина, еще четверо получили ранения. По предварительной информации, под завалами разрушенного здания предприятия могут оставаться люди.

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