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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Атака РФ оставила Днепр и Каменское без света: появились подробности последствий

Два города Днепропетровщины ушли в темноту после атаки РФ — без электроснабжения осталась часть Днепра и Каменского.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Россияне атаковали энергетику Днепропетровщины: Днепр и Каменское обесточены, есть пожар

Россияне атаковали энергетику Днепропетровщины: Днепр и Каменское обесточены, есть пожар

Из-за вражеских атак без света остались часть Днепра и Каменского на Днепропетровщине.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и пресс-служба ДТЭК.

«Враг повредил важное энергооборудование региона. Атака повлекла за собой масштабные отключения в области», — отметили в ДТЭК.

Глава ОВА в свою очередь заверил, что энергетики работают и делают все, чтобы как можно быстрее вернуть электричество. В первую очередь будут восстанавливать питание критической инфраструктуры.

Кроме того, в Днепре и Каменском работают Пункты несокрушимости. Там можно зарядить гаджеты и пользоваться интернетом. Также там есть запасы питьевой воды.

Впоследствии Ганжа добавил, что враг снова нанес удар по Днепру. Произошел пожар на предприятии. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее военный эксперт предупредил, что Россия готова к массированному удару по Украине и назвал вероятные цели и дату.

Также мы писали, какие города наиболее уязвимы для энергетических атак РФ.

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