- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 293
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака РФ оставила Днепр и Каменское без света: появились подробности последствий
Два города Днепропетровщины ушли в темноту после атаки РФ — без электроснабжения осталась часть Днепра и Каменского.
Из-за вражеских атак без света остались часть Днепра и Каменского на Днепропетровщине.
Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и пресс-служба ДТЭК.
«Враг повредил важное энергооборудование региона. Атака повлекла за собой масштабные отключения в области», — отметили в ДТЭК.
Глава ОВА в свою очередь заверил, что энергетики работают и делают все, чтобы как можно быстрее вернуть электричество. В первую очередь будут восстанавливать питание критической инфраструктуры.
Кроме того, в Днепре и Каменском работают Пункты несокрушимости. Там можно зарядить гаджеты и пользоваться интернетом. Также там есть запасы питьевой воды.
Впоследствии Ганжа добавил, что враг снова нанес удар по Днепру. Произошел пожар на предприятии. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее военный эксперт предупредил, что Россия готова к массированному удару по Украине и назвал вероятные цели и дату.
Также мы писали, какие города наиболее уязвимы для энергетических атак РФ.