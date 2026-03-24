Атака РФ парализовала движение по железной дороге: рейсы задерживаются по всей стране на несколько часов (список)

Поезд.

Во вторник, 24 марта, российские дроны атакуют Украину . В ряде областей объявлена воздушная тревога, но движение поездов продолжается.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда» и на сайте «УЗ» .

«Учитывая ситуацию безопасности в ряде регионов, движение сохраняем, однако курсируем с задержками», — отметили в компании.

В частности, по соображениям безопасности задерживаются рейсы в Киевской, Черкасской, Одесской, Винницкой и т.д. В частности, поезд №6811 Гребенка — Киев-Пассажирский следует от станции Яготин с задержкой 40 мин сверх графика.

Более подробная информация о задержках поездов из-за «влияния боевых действий» на официальном сайте «Укрзализныци».

Некоторые поезда не выехали в рейсы с начальных станций в запланированное время и готовятся к отправке. В частности, Киев – Хмельницкий, Чернигов – Ивано-Франковск, Сумы – Киев.

Большинство поездов задерживаются в пути. Например, рейс Сумы - Киев-Пассажирский на более 6 часов, Ивано-Франковск - Кривой Рог-Главный на 4 часа, а Чоп - Лозовая-Пассажирская на 3 часа. 51 мин.

Задержка поездов 24 марта

Поезда, которые до сих пор не выехали в рейсы. / © Укрзализныця

Поезда, задерживаемые в пути. / © Укрзализныця

Заметим, что некоторые поезда задерживаются в пути из-за технических причин.

Задержки поездов по техническим причинам. / © Укрзализныця

Ситуация на железной дороге

После ночного обстрела на утро в Украине также задерживался ряд поездов. Кроме того, изменения в движении поездов были введены на Харьковщине в течение этих суток. В частности, по направлению станции Слатино отменили некоторые рейсы.

Сегодня на рассвете российский БпЛА попал в электропоезд с людьми, который находился на станции Слатино в Харьковской области. FPV-дрон попали в электропоезд сообщением Слатино — Харьков. Погиб 61-летний пассажир.