Атака РФ парализовала крупный областной центр: в городе проблемы со светом и теплом, травмированы

Одесса. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

К ночи 31 декабря российская армия в очередной раз атаковала Одессу. Число пострадавших возросло до пяти человек. Повреждены жилые дома и инфраструктура. В части города отсутствует электро- и теплоснабжение.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«В части города отсутствует электроснабжение. На отдельных объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, в связи с чем у некоторых жителей временно нет водо- и теплоснабжения», — сообщил чиновник.

По его словам, в результате ночной вражеской атаки пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей. По данным ТСН, самому маленькому раненому исполнилось всего семь месяцев. Также пострадали дети 8-ми и 14-летнего возраста. Их состояние — средней тяжести. Однако состояние 42-летнего мужчины медики оценивают как тяжелое.

Россияне в полночь атаковали регион и направили с моря около 20 «Шахедов». В Одессе и соседнем Черноморске беспилотники прямым попаданием поразили многоэтажки, возникли пожары. В некоторых районах исчезло электричество, вода и отопление. Кроме жилищной застройки, враг попал по складам одного из почтовых операторов. Также огнем и обломками уничтожены многие гражданские автомобили.

У поврежденных домов военная администрация развернула оперативные штабы, где можно зарядить гаджеты, согреться, выпить горячий чай.

Как сообщалось, ночью в Одессе дроны попали в многоэтажки. По данным властей, в двух районах города зафиксировано попадание в жилые дома. В одном возникло возгорание квартир. Кроме того, БПЛА атакована логистическая и энергетическая инфраструктура региона.

