Атака РФ по Киевщине: качество воздуха достигло опасного уровня

Из-за атаки РФ в Киеве опасный воздух / © Associated Press

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В ряде населенных пунктов Киевской области зафиксировали ухудшение качества воздуха после атак РФ.

Об этом сообщили в КОВА.

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«Умеренные концентрации мелкодисперсной пыли зафиксировали в Вышгороде, Василькове, Белой Церкви и Броварах. Именно пыль является основным загрязнителем воздуха в этих населенных пунктах», — говорится в сообщении.

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Такие условия могут приводить к дискомфорту во время дыхания, особенно у детей, пожилых и чувствительных к раздражению дыхательных путей.

Специалисты советуют до улучшения ситуации:

держать окна закрытыми

по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе

пить достаточно воды

при наличии воздухоочистителя использовать его на максимальной мощности

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.

Атака по Киевщине 28 августа — что известно

В ночь на пятницу, 28 августа, российские войска продолжили непрерывную атаку на Украину ударными беспилотниками и авиабомбами. Мониторинговые паблики сообщали о БпЛА в Киевской области курсом на Бучу, Вишневое, Чабаны, Козин, Васильков, Калиновку.

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По данным главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, в Бучанском районе погиб один человек, еще один человек получил множественные осколочные ранения.

Другие последствия атак:

Повреждения зафиксированы в Фастовском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Бучанском районах.

Повреждены гражданские объекты: частные и многоквартирные дома, 14 складских помещений, предприятия, 6 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, 16 транспортных средств.

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