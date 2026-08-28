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Атака РФ по Киевщине: качество воздуха достигло опасного уровня
После атаки РФ в Киеве ухудшилось качество воздуха из-за продуктов горения и безветренной погоды.
В ряде населенных пунктов Киевской области зафиксировали ухудшение качества воздуха после атак РФ.
Об этом сообщили в КОВА.
«Умеренные концентрации мелкодисперсной пыли зафиксировали в Вышгороде, Василькове, Белой Церкви и Броварах. Именно пыль является основным загрязнителем воздуха в этих населенных пунктах», — говорится в сообщении.
Такие условия могут приводить к дискомфорту во время дыхания, особенно у детей, пожилых и чувствительных к раздражению дыхательных путей.
Специалисты советуют до улучшения ситуации:
держать окна закрытыми
по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе
пить достаточно воды
при наличии воздухоочистителя использовать его на максимальной мощности
Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.
Атака по Киевщине 28 августа — что известно
В ночь на пятницу, 28 августа, российские войска продолжили непрерывную атаку на Украину ударными беспилотниками и авиабомбами. Мониторинговые паблики сообщали о БпЛА в Киевской области курсом на Бучу, Вишневое, Чабаны, Козин, Васильков, Калиновку.
По данным главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, в Бучанском районе погиб один человек, еще один человек получил множественные осколочные ранения.
Другие последствия атак:
Повреждения зафиксированы в Фастовском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Бучанском районах.
Повреждены гражданские объекты: частные и многоквартирные дома, 14 складских помещений, предприятия, 6 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, 16 транспортных средств.