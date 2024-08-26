Атака РФ на Луцк: ГСЧС завершила ликвидацию последствий обстрелов

В результате обстрелов по Украине 26 августа погибло 7 человек.

В Луцке завершён разбор повреждённых конструкций пятиэтажного жилого дома, который пострадал в результате атаки.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В результате обстрелов по Украине погибло 7 человек, из которых 2 скончались в больнице. 47 человек получили ранения, среди них 4 детей 2014, 2017 и 2024 годов рождения.

Спасатели успешно ликвидировали 22 пожара, возникших из-за атак, и спасли 2 человека. Для эффективного устранения последствий обстрелов на месте работало около 740 спасателей и использовалось 176 единиц техники. Эта масштабная операция по ликвидации последствий атаки подчёркивает важность быстрой и слаженной работы экстренных служб.

Напомним, ранее были опубликованы фотографии последствий удара ударного дрона "Шахед" по многоквартирному жилому дому в Луцке.

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