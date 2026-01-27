Атака РФ по нефтепроводу в Бродах не случайна: эксперт раскрыл мотив Кремля

Нефтепровод (иллюстративный фото) / © Радіо Свобода

Российские войска нанесли удар по ключевой линейной станции «Броды» по нефтепроводу «Дружба». Это поражение не является первым случаем атаки на объекты украинской нефтетранспортной инфраструктуры. Враг целенаправленно выбирает целями объекты нефтетранспортной системы Украины

Такое мнение высказал эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар на своей странице в Facebook.

По его данным, в прошлом году под обстрелы уже попадали нефтеперекачивающая станция «Августовка» и терминальный комплекс в порту «Южный». По мнению эксперта, транзит российских энергоресурсов больше не защищает украинскую инфраструктуру от атак. Теперь для Кремля военные цели важнее денег.

Аналитик убежден, что Россия сознательно избрала стратегию уничтожения украинской нефтетранспортной сети, даже несмотря на интересы Венгрии и Словакии, получающих нефть через Дружбу.

Также для Эспрессо добавил, что в Бродах на месте происшествия привлечены значительные силы спасательных служб.

«Насколько мне известно, задействовано около 300 спасателей, около 90 единиц техники. Пожар продолжается. В Бродах снег черный, потому что загрязнение окислами», — отметил народный депутат.

Напомним, 27 января, российские войска совершили атаку на объект инфраструктуры в городе Броды Львовской области. В городе видны задымления, а местные власти отправили детей на дистанцию и призвали жителей ограничить пребывание на открытом воздухе.