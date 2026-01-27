ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
932
Время на прочтение
1 мин

Атака РФ по пассажирскому поезду на Харьковщине: количество погибших возросло (видео)

Президент Зеленский прокомментировал атаку РФ на пассажирский поезд в Харьковской области, которым ехали более 200 человек.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по поезду в Харьковской области

Удар по поезду в Харьковской области / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области увеличилось количество погибших в результате атаки российских дронов по пассажирскому поезду.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в этом поезде ехали более 200 человек. А в вагоне, в который попал один из российских дронов, находились 18 человек.

«В общей сложности от этого удара тремя дронами по состоянию на данный момент известно о четырех погибших. Еще четыре человека ищут спасатели, двое — ранены», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в любой стране удар дронов по гражданскому влечению рассматривался бы одинаково исключительно как терроризм.

«Это не имело бы никаких сомнений в квалификации ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где бы то ни было. Нет и не может быть никаких военных целей в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда», — отметил президент.

© Владимир Зеленский

UPD

Впоследствии Харьковская областная прокуратура уточнила, что были обнаружены фрагменты пяти тел.

Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз.

Напомним, что сегодня, 27 января, в Барвенковской громаде Харьковской области пассажирский поезд попал под удар российского беспилотника.

Дата публикации
Количество просмотров
932
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie