Атака РФ по пассажирскому поезду на Харьковщине: количество погибших возросло (видео)

Удар по поезду в Харьковской области / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области увеличилось количество погибших в результате атаки российских дронов по пассажирскому поезду.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в этом поезде ехали более 200 человек. А в вагоне, в который попал один из российских дронов, находились 18 человек.

«В общей сложности от этого удара тремя дронами по состоянию на данный момент известно о четырех погибших. Еще четыре человека ищут спасатели, двое — ранены», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в любой стране удар дронов по гражданскому влечению рассматривался бы одинаково исключительно как терроризм.

«Это не имело бы никаких сомнений в квалификации ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где бы то ни было. Нет и не может быть никаких военных целей в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда», — отметил президент.

© Владимир Зеленский

UPD

Впоследствии Харьковская областная прокуратура уточнила, что были обнаружены фрагменты пяти тел.

Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз.

Напомним, что сегодня, 27 января, в Барвенковской громаде Харьковской области пассажирский поезд попал под удар российского беспилотника.