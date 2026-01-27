- Дата публикации
Атака РФ по пассажирскому поезду на Харьковщине: количество погибших возросло (видео)
Президент Зеленский прокомментировал атаку РФ на пассажирский поезд в Харьковской области, которым ехали более 200 человек.
В Харьковской области увеличилось количество погибших в результате атаки российских дронов по пассажирскому поезду.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, в этом поезде ехали более 200 человек. А в вагоне, в который попал один из российских дронов, находились 18 человек.
«В общей сложности от этого удара тремя дронами по состоянию на данный момент известно о четырех погибших. Еще четыре человека ищут спасатели, двое — ранены», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в любой стране удар дронов по гражданскому влечению рассматривался бы одинаково исключительно как терроризм.
«Это не имело бы никаких сомнений в квалификации ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где бы то ни было. Нет и не может быть никаких военных целей в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда», — отметил президент.
UPD
Впоследствии Харьковская областная прокуратура уточнила, что были обнаружены фрагменты пяти тел.
Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз.
Напомним, что сегодня, 27 января, в Барвенковской громаде Харьковской области пассажирский поезд попал под удар российского беспилотника.