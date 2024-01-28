Атака РФ по Украине: в Воздушных силах рассказали, каким оружием бил враг и почему уничтожить удалось не все

Вечером 27 января российские войска нанесли удар ракетами "Искандер-М", зенитными управляемыми ракетами С-300, а также выпустил 8 дронов-камикадзе. Силами ПВО уничтожены четыре из них.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Враг бьет баллистикой

Как отметил Игнат, за прошедшие сутки было затишье в небе, не было такой большой активности вражеской авиации, средств воздушного нападения. Это могло быть связано с разными причинами – как погодные условия, так и задачи, которые враг ставит перед собой в то или иное время. Но уже к вечеру противник нанес удар ракетами "Искандер-М", летящими по баллистической траектории, а также зенитными управляемыми ракетами С-300 и 8 ударных БПЛА. Четыре из них нашим защитникам удалось уничтожить.

"Почему не больше? Многие спрашивают о процентах ущерба. Знаете, есть разные обстоятельства, разные направления, где удается уничтожать больше, а где-то не удается. Это связано с тем, что враг "Шахеды" направил по прифронтовой территории, сразу бил по линии обороны, по некоторым объектам, которые охраняются – это и войска, и другие объекты, которые враг хочет поразить. Поэтому мобильными огневыми группами Воздушных сил уничтожены 4 "Шахеда" – в таких обстоятельствах это довольно неплохо", – пояснил спикер Воздушных сил.

К сожалению, враг бьет баллистику. Ее нужно чем-то перехватывать, однако у нас не так много средств для уничтожения баллистических ракет.

"Искандер-М" – это баллистика, враг применил из Воронежской области две такие ракеты. К сожалению, есть попадания в Полтавской области – это кременчугский завод. Понятно, что объекты топливно-энергетического сектора будут всегда под прицелом врага. Враг с начала полномасштабного вторжения пытался избивать нефтебазы, а также объекты энергетики", – отметил Игнат.

К счастью, по сообщениям местных властей, обошлось без жертв.

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