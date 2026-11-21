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- Украина
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Атака РФ по украинским городам и поддержка ЕС: главные новости ночи 21 ноября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 ноября 2026 года:
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Россия ударила по детскому саду в Запорожье: в соседней многоэтажке загорелся пожар Читать далее –>
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