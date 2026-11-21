ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 ноября 2026 года:

Россия атаковала Ровенщину: полсотни населенных пунктов остались без света Читать далее –>

Россия ударила по детскому саду в Запорожье: в соседней многоэтажке загорелся пожар Читать далее –>

ЕС выделил Украине еще €1 млрд на оружие: что получат ВСУ и когда ждут поставки Читать далее –>

Кривой Рог снова атаковали реактивным дроном: на предприятии загорелся пожар Читать далее –>