Атака РФ в Донецкой области: что известно о погибших в результате обстрела Яровой (фото)

Последствия обстрела / © Национальная полиция Украины

В поселке Яровая Лиманской громады Донецкой области войска РФ сегодня утром нанесли удар по пункту выдачи пенсий. По предварительным данным, погиб по меньшей мере 21 человек, среди которых местные пенсионеры и работники Укрпочты.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Telegram.

Место трагедии расположено всего в 8 километрах от линии боевого соприкосновения, что делает атаку особенно коварной. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и подразделение «Белый ангел», которые документируют последствия обстрела и оказывают помощь пострадавшим.

© Национальная полиция Украины

Расследование военного преступления продолжается. Информация о погибших, раненых и масштабе разрушений уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 сентября, россияне впервые сбросили КАБ на людей, которые получали пенсии в Донецкой области. Есть вероятность, что враг мог получить соответствующие координаты