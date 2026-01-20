Атака России на Чернобыльскую АЭС: какой сейчас радиационный фон

ЧАЭС / © ТСН

Несмотря на ночную массированную атаку, Чернобыльская атомная электростанция уже запитана от Объединенной энергосистемы Украины на объекты энергетической инфраструктуры, и продолжает работать в штатном режиме.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram.

После ракетно-дронового удара по энергоузлам, которые обеспечивают электроснабжение объектов Чернобыльской зоны отчуждения, энергетикам удалось восстановить стабильное питание всех ключевых объектов Чернобыльской АЭС. Радиационный фон на промышленной площадке станции и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней.

Как отмечается в сообщении ведомства, российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры. Под атаку, в частности, попали узлы, обеспечивающие электроснабжение объектов Чернобыльской зоны отчуждения.

«Благодаря слаженной работе энергетиков все объекты государственного специализированного предприятия „Чернобыльская АЭС“, включая Новый безопасный конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитаны от Объединенной энергосистемы Украины в штатном режиме», — говорится в заявлении Министерства энергетики.

В ведомстве подчеркнули, что станция обеспечена необходимым запасом топлива, а также имеет исправные резервные источники электропитания на случай повторных атак.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за атаки 20 января Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Кроме того, были повреждены линии электропередач к другим атомным электростанциям.