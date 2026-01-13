Атака России на Киевщину: что известно о последствиях

Обстрел Киевщины / © ГСЧС Украины

В ночь на 13 января, оккупанты атаковали Киевскую область. В результате вражеских обстрелов в регионе зафиксированы разрушения, а в нескольких районах возникли пожары как в жилой застройке, так и на территории промышленных объектов.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Под прицелом врага оказались объекты инфраструктуры и частные владения в разных уголках области. В частности, в Броварском и Фастовском районах спасатели выезжали на вызовы по возгоранию.

Известно, что огонь охватил хозяйственное и временное здание. Пожар оперативно был ликвидирован.

Обстрел Киевщины / © ГСЧС Украины

Неспокойно было и в Вышгородском районе. Там в результате обстрела вспыхнул пожар прямо в жилом доме. Чрезвычайники оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.

Обстрел Киевщины / © ГСЧС Украины

Несмотря на разрушение по предварительным данным, худшего удалось избежать. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Обстрел Киевщины / © ГСЧС Украины

Атака на Украину: что известно

Российские войска совершили атаку на Киев с применением баллистических ракет. Воздушная тревога в столице продолжается с 04:15, жителей призвали находиться в укрытиях.

Напомним, ночью против 13 января армия России совершила массированную воздушную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и ударные беспилотники. По данным Командования Воздушных сил ВСУ, силы противовоздушной обороны уничтожили 247 воздушных целей.

Российские войска выпустили баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые «Искандер-К», а также зенитные управляемые ракеты С-300 с территории РФ и временно оккупированного Крыма. Кроме того, Украину атаковали сотни дронов типа Shahed и беспилотники других моделей. Удары баллистики были нанесены по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.