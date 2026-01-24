ТСН в социальных сетях

Атака России на Украину 24 января: Зеленский рассказал о последствиях ударов

Киев, Харьковская, Сумская и Черниговская области подверглись массированному удару РФ.

Автор публикации
Наталия Магдык
В ночь на 24 января, в результате ночной массированной атаки России по регионам Украины погиб один человек, десятки получили ранения, получили повреждения объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Ночью Россия массированно атаковала наши регионы — выпустили более 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под ударами Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина», — заявил Зеленский.

По его словам, в Харькове повреждены роддом, общежитие, где жили переселенцы, медицинский колледж и жилые дома. «По состоянию на сейчас известно о десятках раненых людей, среди них есть ребенок», — отметил президент.

Зеленский также сообщил, что в столице и Киевской области главной мишенью российских ударов была энергетика. «К сожалению, жизнь одного человека унесла эта атака. Мои соболезнования родным и близким», — подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что на местах ударов работают все необходимые службы — спасатели, медики, коммунальные и энергетические службы. Он поблагодарил силы ПВО за отражение атаки и призвал международных партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны.

«Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Нужно отвечать, и отвечать силой», — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в результате российского обстрела в Киеве почти 6 000 домов остались без отопления.

