Атака России по Киевщине: в ОВАЕ рассказали о последствиях

По информации местных властей, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры в области нет.

В ночь на 11 сентября Россия атаковала Киевскую область ударными дронами. Силы ПВО сбили вражеские цели.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Ночью враг раз атаковал нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Падение обломков сбитых целей зафиксировано за пределами населенных пунктов", — написал чиновник.

Напомним, ночью против 11 сентября российские войска атаковали Украину несколькими типами ракет и беспилотниками Shahed. Какие цели сбили силы ПВО — читайте ЗДЕСЬ.

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