Атака российских дронов на Киевскую область: в ОВА сообщили о последствиях

Обломками сбитого БПЛА поврежден легковой автомобиль.
Враг продолжает терроризировать Киевщину и ее жителей ударными дронами. Днем 22 ноября воздушная тревога продолжалась более 10 часов.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко на своей странице в социальной сети Facebook.
"В области активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Спасибо нашим защитникам неба за надежную защиту", — написал он.
По информации ОВА, пострадавших среди населения нет. Также не допущены попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры.
Большинство обломков сбитых вражеских целей упали вне населенных пунктов на открытых участках местности. Но один легковой автомобиль все же был поврежден вследствие падения обломков.
Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Днепровском районе Киева раздался взрыв, в результате которого погиб неизвестный мужчина. Правоохранители устанавливают личность погибшего.
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