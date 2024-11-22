Атака российских дронов на Киевскую область: в ОВА сообщили о последствиях

Враг продолжает терроризировать Киевщину и ее жителей ударными дронами. Днем 22 ноября воздушная тревога продолжалась более 10 часов.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко на своей странице в социальной сети Facebook.

"В области активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Спасибо нашим защитникам неба за надежную защиту", — написал он.

По информации ОВА, пострадавших среди населения нет. Также не допущены попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры.

Большинство обломков сбитых вражеских целей упали вне населенных пунктов на открытых участках местности. Но один легковой автомобиль все же был поврежден вследствие падения обломков.

Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Днепровском районе Киева раздался взрыв, в результате которого погиб неизвестный мужчина. Правоохранители устанавливают личность погибшего.

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