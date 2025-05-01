Атака российских дронов на Одессу: врач рассказал о состоянии пострадавших

Атака дронов по Одессе / © t.me/s/dsns_telegram

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В ночь на 1 мая враг совершил очередную массированную атаку на Одессу. В разных районах города были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Вспыхнули пожары.

Погибли два человека, еще 15 — травмированы Шестеро пострадавших в результате ночной вражеской атаки по Одессе остаются в больницах, двое из них в тяжелом состоянии.

«В заведение обратились шесть пациентов. Все пациенты с травмами. Из них двое — в тяжелом состоянии. Это мужчина 38 лет с открытым переломом предплечья и мужчина 70 лет с переломом грудного отдела позвоночника. Остальные пациенты обратились с резаными ранами и ушибами. В настоящее время состояние пациентов стабильное», — рассказал детали директор ГКБ №10.

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Врач отметил, что пациенты обеспечены всем необходимым, они готовятся к оперативному вмешательству по поводу переломов.

Напомним, в ночь на 1 мая российские оккупанты совершили массированную атаку беспилотниками на Одессу. В городе раздалась серия взрывов. В результате удара по Одессе есть жертвы и раненые, повреждены многоэтажки и школа.

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