Атака "Шахедами" по Украине: погибли люди, дроны попали в дома (фото)

РФ атаковала Сумы / © Национальная полиция Украины

Реклама

В ночь на субботу, 11 апреля, в некоторых регионах Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки беспилотников армии РФ. Последствия ударов фиксируются в Сумах, Одессе, Полтавской и других областях.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке.

Данные Воздушных сил Украины

В ночь на 11 апреля противник атаковал 160 ударными БпЛА.

Реклама

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Ситуация в Сумской области

Вчера в течение дня враг интенсивно атаковал город, а ночью снова нанес массированный удар по областному центру.

В ОВА сообщили о последствиях ударов:

Повреждены жилые дома. С ночи продолжается ликвидация последствий. На местах работают спасатели, коммунальщики и волонтеры.

После ночной атаки один человек остается в больнице — 47-летний мужчина. Его состояние — средней тяжести.

Остальные пострадавшие получили незначительные обломочные ранения или пережили острую стрессовую реакцию. Все в стабильном состоянии.

Среди пострадавших — трое детей: мальчики 4, 10 и 15 лет. Всем предоставили необходимую помощь без госпитализации.

Еще два человека находятся в больнице после вчерашних дневных атак — 17-летняя девушка и 63-летний мужчина. Их обследуют медики.

Последствия обстрелов

Одесса

Ночью, 11 апреля, российские войска запустили по Одессе ударные беспилотники, в результате чего, по меньшей мере, два человека погибли и еще двое получили ранения.

Реклама

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Он рассказал, что россияне атаковали десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, детский сад, заведения питания, а также инфраструктурные объекты.

Одесса. Обстрел 11 апреля / © Олег Кипер / Одесская ОВА

В частности, в домах вылетели окна, повреждения получили крыши и фасады. На местах попаданий работают коммунальщики, которые ликвидируют последствия вражеской атаки, в том числе расчищают территории от обломков и остатков российских дронов.

Полтавщина

На Полтавщине в Лубенском районе в результате падения БпЛА повреждены помещения магазина и кафе. Погиб человек. Еще один человек получил травмы. Воздушная тревога в Лубенском районе была объявлена в 23:21. Отбой был в 0:01.

Беспокойно было и в прифронтовых областях.

Реклама

Херсонщина

Российские войска в течение суток авиацией, артиллерией и дронами атаковали 25 населенных пунктов Херсонской области, сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

Как говорится в его сообщении, россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Повредили четыре многоэтажки, три частных дома, фермерское хозяйство, АЗС и автомобили. В результате вооруженной агрессии РФ ранения разной степени тяжести получили четыре человека.

Запорожье

За сутки российские военные нанесли 756 ударов по территории 45 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов три человека получили ранения.

Об этом сегодня, 11 апреля, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама

Российские военные атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в Лысогорке, в результате чего ранение получил 58-летний мужчина.

Кроме этого, оккупанты нанесли удар по Запорожскому району, в результате чего ранены два человека, среди них — 55-летний мужчина.

Наромним, 10 апреля российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Тысячи людей остались без света

Отметим, Харьков переживает самый тяжелый период с начала полномасштабного вторжения. С начала месяца враг не прекращает атаки на город ни на день: только 2 и 3 апреля удары продолжались непрерывно в течение двух суток. Россия действует жестоко и коварно, применяя комбинированную тактику — по городу летит баллистика и дроны разных типов.