425
1 мин

Атака "Шахедом" на Кривой Рог: повреждены многоэтажки

Российские войска атаковали ударным дроном типа Shahed объект инфраструктуры в Кривом Роге.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Российские оккупанты совершили атаку ударным беспилотником типа Shahed по объекту инфраструктуры в Кривом Роге .

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

В результате вражеского удара повреждены многоэтажные жилые дома. На месте происшествия идет аварийно-спасательная операция.

Экстренные службы производят поквартирные обходы, чтобы проверить состояние жителей и зафиксировать масштабы разрушений.

По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним, что ранее произошла атака дронов на Николаев : повреждены дома, авто и трамвайные пути.

В Николаеве в результате атаки российского дрона-камикадзе типа Shahed зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших.

