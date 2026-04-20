- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 425
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака "Шахедом" на Кривой Рог: повреждены многоэтажки
Российские оккупанты совершили атаку ударным беспилотником типа Shahed по объекту инфраструктуры в Кривом Роге .
Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.
В результате вражеского удара повреждены многоэтажные жилые дома. На месте происшествия идет аварийно-спасательная операция.
Экстренные службы производят поквартирные обходы, чтобы проверить состояние жителей и зафиксировать масштабы разрушений.
По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет.
В Николаеве в результате атаки российского дрона-камикадзе типа Shahed зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших.