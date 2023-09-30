Атака "Шахедов" на Одесскую и Николаевскую области: работает украинская ПВО

Очевидцы сообщают о пораженных вражеских беспилотниках над акваторией Черного моря.

Поздним вечером в субботу, 30 сентября, в воздушном пространстве Одесской области появились вражеские ударные беспилотники. В Одесской области, а также в Николаевской и Херсонской областях, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed" из Черного моря в направлении Николаевской и Одесской областей", — говорится в сообщении.

В мониторинговых каналах сообщают о достаточно большом количестве маневрирующих вражеских беспилотников.

"Похоже на вчерашний сценарий маршрутов", – говорится в сообщении.

По информации наблюдателей, в Николаевской области под угрозой Коблево и Очаков. В Одесской области — Сергеевка, Днестровский лиман, Южный.

"На Одессу не летит ни одна ракета. Взрывов там тоже нет. Оставайтесь в безопасных местах", — говорится в сообщении.

Звуки взрывов, которые могут слышать жители Одессы, по словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, свидетельствуют о работе украинской ПВО.

Местные каналы сообщают о пораженных целях над морем.

Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали беспилотниками юг Украины. Во время атаки оккупанты запускали дроны непростыми, запутанными маршрутами.

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