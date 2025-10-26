ТСН в социальных сетях

Украина
238
1 мин

Атака стихии 27-28 октября: синоптики предупреждают об опасности — каким регионам готовиться

Желтый уровень опасности объявлен для 9 областей — ожидаются мощный ветер и ливни.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Прогноз погоды на 27-28 октября.

Прогноз погоды на 27-28 октября. / © Associated Press

Синоптики предупреждают жителей юго-восточных областей, а также Полтавщины и Сумщины об опасных метеорологических явлениях — сильных порывах ветра и дождя 27 и 28 октября.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем 27 октября и ночью 28 октября в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях сильные дожди, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с. И уровень опасности желтый», — предупреждает Укргидрометцентр.

По словам синоптиков, нынешние условия могут привести к усложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движению транспорта.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

