Атака стихии 27-28 октября: синоптики предупреждают об опасности — каким регионам готовиться

Синоптики предупреждают жителей юго-восточных областей, а также Полтавщины и Сумщины об опасных метеорологических явлениях — сильных порывах ветра и дождя 27 и 28 октября.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем 27 октября и ночью 28 октября в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях сильные дожди, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с. И уровень опасности желтый», — предупреждает Укргидрометцентр.

По словам синоптиков, нынешние условия могут привести к усложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движению транспорта.

