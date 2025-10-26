- Дата публикации
Атака стихии 27-28 октября: синоптики предупреждают об опасности — каким регионам готовиться
Желтый уровень опасности объявлен для 9 областей — ожидаются мощный ветер и ливни.
Синоптики предупреждают жителей юго-восточных областей, а также Полтавщины и Сумщины об опасных метеорологических явлениях — сильных порывах ветра и дождя 27 и 28 октября.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Днем 27 октября и ночью 28 октября в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях сильные дожди, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с. И уровень опасности желтый», — предупреждает Укргидрометцентр.
По словам синоптиков, нынешние условия могут привести к усложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движению транспорта.
