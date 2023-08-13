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Атака "украинского беспилотника" на Белгородщину и взрывы в Олешках: главные новости ночи 13 августа 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1656
Время на прочтение
1 мин
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Атака "украинского беспилотника" на Белгородщину и взрывы в Олешках: главные новости ночи 13 августа 2023 года

Ночью на оккупированных территориях было громко / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 13 августа 2023:

  • Идем вперед: стало известно об отраженных у врага территориях на Таврическом направлении Читать далее –>
  • Украинские беспилотники атаковали логистическую базу российских войск в Крыму — СМИ Читать далее –>
  • Мониторинговые каналы: во временно оккупированных Олешках — попадание по скоплению врага Читать далее –>
  • Враг накрыл пограничные Сумщины обстрелами из миномета: 49 взрывов Читать далее –>
  • Минобороны РФ снова мерещится атака "украинского беспилотника" Читать дальше –>

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Просмотры
1656
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