Атака "украинского беспилотника" на Белгородщину и взрывы в Олешках: главные новости ночи 13 августа 2023 года

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Главные новости ночи 13 августа 2023:
- Идем вперед: стало известно об отраженных у врага территориях на Таврическом направлении Читать далее –>
- Украинские беспилотники атаковали логистическую базу российских войск в Крыму — СМИ Читать далее –>
- Мониторинговые каналы: во временно оккупированных Олешках — попадание по скоплению врага Читать далее –>
- Враг накрыл пограничные Сумщины обстрелами из миномета: 49 взрывов Читать далее –>
- Минобороны РФ снова мерещится атака "украинского беспилотника" Читать дальше –>
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