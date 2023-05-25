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Атака Украины дронами, "бавовна" в Крыму и пожар в Минобороны РФ: главные новости ночи 25 мая

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4762
Время на прочтение
1 мин
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Атака Украины дронами, "бавовна" в Крыму и пожар в Минобороны РФ: главные новости ночи 25 мая

Главные новости ночи 25 мая от ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

ТСН.uа предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 25 мая 2023 года:

  • Ночная атака Киева: силы ПВО уничтожили все цели Читать далее –>
  • Взрывы раздались во временно оккупированном Крыму Читать далее –>
  • У здания Минобороны РФ заметили задымление: что известно Читать далее –>
  • "Чем больше бред, тем больше в него верят": ВСУ, Минобороны и Данилов о фейке РФ касательно ранения Залужного Читать дальше –>
  • Выпускников школ приграничья РФ могут отправить в более "безопасные регионы" Читать далее –>

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4762
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