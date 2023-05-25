Атака Украины дронами, "бавовна" в Крыму и пожар в Минобороны РФ: главные новости ночи 25 мая

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Главные новости ночи 25 мая 2023 года:
- Ночная атака Киева: силы ПВО уничтожили все цели Читать далее –>
- Взрывы раздались во временно оккупированном Крыму Читать далее –>
- У здания Минобороны РФ заметили задымление: что известно Читать далее –>
- "Чем больше бред, тем больше в него верят": ВСУ, Минобороны и Данилов о фейке РФ касательно ранения Залужного Читать дальше –>
- Выпускников школ приграничья РФ могут отправить в более "безопасные регионы" Читать далее –>
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