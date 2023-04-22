Атака враждебными беспилотниками и воздушная тревога: главные новости ночи 22 апреля 2023 года

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Главные новости ночи 22 апреля 2023 года:
- Часть Украины охватила воздушная тревога: находитесь в укрытиях .
- Воздушные Силы Украины уничтожили на юго-восточном направлении четыре иранских дрона-камикадзе Читать далее –>
- Стало известно, сколько с начала полномасштабного вторжения удалось обнаружить тела украинских воинов Читать далее –>
- Трудоустроиться внутри перемещенным лицам помогут ваучеры на переквалификацию — Верещук Читать далее –>
- В Бердянске русские захватчики обвинили священников в использовании "биоматериала верующих" и захватили католическую церковь Читать далее –>
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