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Атака враждебными беспилотниками и воздушная тревога: главные новости ночи 22 апреля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4357
Время на прочтение
1 мин
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Атака враждебными беспилотниками и воздушная тревога: главные новости ночи 22 апреля 2023 года

Враг продолжает атаковать Украину / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 22 апреля 2023 года:

  • Часть Украины охватила воздушная тревога: находитесь в укрытиях .
  • Воздушные Силы Украины уничтожили на юго-восточном направлении четыре иранских дрона-камикадзе Читать далее –>
  • Стало известно, сколько с начала полномасштабного вторжения удалось обнаружить тела украинских воинов Читать далее –>
  • Трудоустроиться внутри перемещенным лицам помогут ваучеры на переквалификацию — Верещук Читать далее –>
  • В Бердянске русские захватчики обвинили священников в использовании "биоматериала верующих" и захватили католическую церковь Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
4357
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