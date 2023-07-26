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Атака вражеских беспилотников в Харьковской области и нюансы работы электроэнергетики: главные новости ночи 26 июля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
28к
Время на прочтение
1 мин
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Атака вражеских беспилотников в Харьковской области и нюансы работы электроэнергетики: главные новости ночи 26 июля 2023 года

Иранские дроны продолжают атаковать Украину / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 26 июля 2023:

  • Когда ждать массированных обстрелов врагом украинской энергосистемы: ответ эксперта Читать далее –>
  • Масштабное ДТП в Харькове с участием троллейбуса: водитель убеждает, что отказали тормоза (фото) Читать дальше –>
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