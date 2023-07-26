Атака вражеских беспилотников в Харьковской области и нюансы работы электроэнергетики: главные новости ночи 26 июля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 26 июля 2023:
- Когда ждать массированных обстрелов врагом украинской энергосистемы: ответ эксперта Читать далее –>
- Масштабное ДТП в Харькове с участием троллейбуса: водитель убеждает, что отказали тормоза (фото) Читать дальше –>
- В Харьковской области враг атаковал общину "шахидами": есть попадания по промышленным объектам Читать далее –>
- Стало известно, из какого металла изготовят тризуб для "Батькивщины-матери" Читать далее –>
- На Закарпатье ночью завершили установку тяжелого механизированного моста Читать далее –>
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