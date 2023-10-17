Атака ВСУ на аэродромы в Луганске и Бердянске: все, что известно

Очевидно, захватчикам было очень "горячо", ведь потери в технике и живой силе говорят сами за себя.

В ночь на 17 октября 2023 года ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска. В результате атаки поражены вертолеты и оборудование ВС РФ.

Все, что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.

Одна из самых мощных атак за все время

По словам россиян, атака украинских войск на аэродромы Бердянска и Луганска стала одной из самых мощных за весь период полномасштабной войны. Они признали, что в результате ночной атаки понесли потери в живой силе и в технике. Оккупанты утверждают, что ВСУ якобы применили дальнобойные ракеты ATACMS.

"Утро не хорошее. Х*хлы ночью нанесли удар ракетами ATACMS по нашему аэродрому, на котором базировалась армейская авиация. Один из самых серьезных ударов за все время "СВО". Если не самый серьезный", – жаловались оккупанты в Сети.

Россияне также убеждены, что такие инциденты будут повторяться, пока идет война. И правильно, собственно, поступают.

ССО подтвердили информацию об ударе

Мэр Мелитополя Иван Федоров утром выложил в Сеть видео с ударами со стороны украинских сил по аэродрому в Бердянске. На кадрах слышны громкие звуки взрывов и видны красные зарева и вылеты вражеских, вероятно, ракет.

Атаку ВСУ по аэродрому оккупированного Бердянска сняли на видео

По данным телеграм-канала "Николаевский Ваньок", на аэродроме в Бердянске оккупанты сосредоточили большой вертолетный парк Ка-52, Ми-8, Ми-28 и Ми-24. В общей сложности там было до 30 единиц летной техники.

Россияне защищали аэродром установками "Панцирь С1/С2", БУК М3, РЛС и ТЕРЕК. Однако защитить аэродром они не смогли. Поскольку прилет был по составу авиационного оружия, после чего произошла детонация.

Впоследствии удар по аэродрому подтвердили в Силах специальных операций ВСУ. Там отчитались об успешной операции DRAGONFLY.

"Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывание на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов. Указанная информация была проверена и получена подтверждением. Координаты и необходимые данные переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября кафиры понесли значительные потери", – рассказали в ССО.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций;

специальная техника, находившаяся на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

состав боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

"Состав боеприпасов в Бердянске детонировал до четырех утра. Детонация в Луганске длилась до 11 утра. Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов", – добавили в ССО.

Реакция президента

Успех наших защитников отметил украинский лидер Владимир Зеленский. Он поблагодарил тех, кто уничтожает российскую логистику и вражеские базы на украинской земле, отметив, что "есть результаты", намекнув на ночные удары ВСУ по захваченным врагом аэродромам в Бердянске и Луганске.

Глава государства выразил благодарность и некоторым партнерам Украины. Он отметил: "Эффективное оружие, как мы и договаривались".

В сети появились спутниковые фото

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал результат официального сообщения оккупационных властей Бердянска о том, что "сбили ракету ВСУ"

Удар ВСУ по аэродромам россиян в Луганске и Бердянске / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"На этот раз сбивали ракету девятью вертолетами, системой ПВО, бронетехникой и составом боеприпасов. Как всегда, работа ПВО россиян на высоте. Правда, не без нюансов", – подытожил он.

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