Атака юга и востока Украины дронами-камикадзе: в Генштабе рассказали, сколько "мопедов" и ракет удалось сбить с утра

Сегодня, 17 октября, Россия атаковали юг и северную часть Украины дронами-камикадзе. На юге ВСУ удалось сбить 15 иранских БПЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"17 октября, с 03.30 по 06.50, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" сбито 15 дронов: 6 — над Одесщиной и 9 — над Николаевщиной. Всего на южном направлении в ночное время, с 16 по 17 октября, уничтожено 26 "Shahed-136". Также враг атаковал критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами разных типов. 3 ракеты уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Восток", — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня ночью, 17 октября, российские оккупанты атаковали Николаев дронами-камикадзе. Двое из них попали в резервуары с 7,5 тысяч тонн масла. Из-за повреждения масло уже течет по улицам города.

Также обстрелы сегодня утром подвергся Киеву. Дроны-камикадзе попали в нежилое здание в Шевченковском районе города, а также повредили несколько жилых домов.

Из-за атак дронов в столице перекрыли движение по центральной части города — от Крещатика до цирка. Также все учебные заведения перешли на дистанцию обучения.

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