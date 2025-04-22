Прилеты в Одессе

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Российские оккупанты поздно вечером, 22 апреля, снова атаковали Одессу своими ударными беспилотниками.

«Одесса и район, угроза атаки ударными беспилотниками! Будьте в укрытиях», — сообщал глава Одесской ОВО Олег Кипер.

Мэр города Геннадий Труханов подтвердил, что в Одессе раздавались взрывы.

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Между тем, в соцсетях публикуют фото и видео последствий российских прилетов.

© Думская в Telegram

Местные паблики пишут о пожаре в результате прилета в частном доме.

В одесском издании «Думская» утверждают, что над городом виднеется дым.

Напомним, что сегодня, 22 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате которого погиб один человек. Есть много раненых, в том числе мальчики 16, 14, 4 и 3 лет.