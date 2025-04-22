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Атаки дронов на Одессу: город снова в огне — что известно о последствиях
Одесса поздно вечером 22 апреля снова оказалась под массированной атакой врага.
Российские оккупанты поздно вечером, 22 апреля, снова атаковали Одессу своими ударными беспилотниками.
«Одесса и район, угроза атаки ударными беспилотниками! Будьте в укрытиях», — сообщал глава Одесской ОВО Олег Кипер.
Мэр города Геннадий Труханов подтвердил, что в Одессе раздавались взрывы.
Между тем, в соцсетях публикуют фото и видео последствий российских прилетов.
Местные паблики пишут о пожаре в результате прилета в частном доме.
В одесском издании «Думская» утверждают, что над городом виднеется дым.
Напомним, что сегодня, 22 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате которого погиб один человек. Есть много раненых, в том числе мальчики 16, 14, 4 и 3 лет.