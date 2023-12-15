Атаки "Кинжалами": в Воздушных силах предположили, сколько высокоточных ракет готова применить РФ

К сожалению, Россия может продолжать обстреливать наше государство множеством ракет.

Атаки ракетами типа "Искандер-М", С-400 и "Кинжал" по Украине не является чем-то новым. Наши бойцы уже научились с этим бороться, все хорошо сбивается.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Сколько ракет готова применить Россия

По словам Игната, сейчас сложно сказать, сколько противник готов их потратить. "Кинжалы" не часто применяются.

"Мы видели пик в мае-июне, когда они атаковали — "Кинжалы", баллистика и крылатые ракеты тогда одновременно летели. Носителей для "Кинжалов" у них достаточно, а вот самих ракет не так много", — заметил пресс-секретарь ПС.

Сколько ракет может быть у врага

Согласно нашим официальным данным, которые представляет Главное управление разведки, у врага есть 900 высокоточных дальнобойных ракет — несколько сотен каждого типа. К сожалению, противник продолжает их производить, но их не так много, как в прошлом году.

"Поэтому применение сейчас баллистических ракет "Искандер-М" или С-400, а также "Кинжалов" не является чем-то новым для Украины. Все это уже "переживали" неоднократно. Поэтому имеем сегодня такой результат, хорошо все сбивается", — подытожил Игнат. .

Ранее говорилось, что российские МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" являются инструментами стратегической неопределенности. К сожалению, украинцам придется столкнуться с тем, что россияне будут постоянно проводить такие массированные атаки.

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