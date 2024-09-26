Атаки "Кинжалов" на Хмельницкую область: в ОВА рассказали о последствиях

В четверг, 26 сентября, российские военные нанесли ракетные удары по Хмельницкой области. Воздушные силы предупреждали о пусках "Кинжалов".

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Произошли ракетные атаки по объектам инфраструктуры области. К счастью, пострадавшим и разрушениям нет", — подчеркнул чиновник.

Также Тюрин рассказал о последствиях утренней атаки беспилотников. По его словам, силы ПВО уничтожили два "Шахеда".

"Обращения по травмированным или погибшим не поступало. Но в результате атаки РФ было повреждено хозяйственное здание на территории частного домовладения области", — сообщил чиновник.

Как сообщалось, 26 сентября около 10:00 РФ ударила "Кинжалами" по Украине. Мониторинговые каналы информировали, что в воздухе находятся три носителя "Кинжалов" — МиГ-31К. Два из них совершили пуски.

Еще до оглашения тревоги в Староконстантинове в Хмельницкой области произошли сильные взрывы. В городе прогремели по меньшей мере два взрыва.

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