Атаки на Харьков удвоились: Терехов рассказал о самом тяжелом месяце

Разрушение в Харькове после атаки в ночь на 2 апреля / © ГСЧС Украины

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Из-за российских атак по Харькову март пока оказался самым тяжелым месяцем с начала года. Удары удвоились, а вместе с ними — масштабы последствий.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Сети.

«Март пока самый тяжелый месяц с начала года для Харькова, учитывая масштабы разрушений. Вражеские атаки удвоились, и вместе с ними — масштабы последствий. Ни один обстрел не прошел бесследно», — говорится в заявлении городского головы.

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Самое большое количество ударов Харьков получил в конце марта. В общей сложности вражеские обстрелы повредили 219 жилых домов, было выбито почти 4300 окон.

Терехов описал, как местные власти борются с последствиями атак.

«Несмотря на это, мы держим темп: контуры зданий уже закрыты на 98%, чтобы люди могли оставаться в своих домах. Коммунальные услуги предоставляются бесперебойно. Относительно жилищного фонда: пострадала также 81 кровля, впрочем, половину из них нам уже удалось восстановить», — говорится в сообщении.

Мэр также заявил о целонедельной работе коммунальщиков и волонтеров. Происходит также восстановление поврежденных административных зданий, школ, больниц, дорог, инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 2 апреля россияне в очередной раз атаковали Харьков, выпустив по городу по меньшей мере 14 беспилотников «Шахед». После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить давление на Москву.